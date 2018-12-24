التعليم والخارجية تدشّنان الربط الإلكتروني لطلاب المنح لغير السعوديين

الرياض- الوئام:

دشّنت وزارتا التعليم والخارجية اليوم, الربط الإلكتروني لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للطلاب غير السعوديين للدراسة في الجامعات السعودية, وذلك بمقر وزارة التعليم بحي المعذر .

ومثّل وزارة التعليم في تدشين الربط الإلكتروني وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد المحرج، ومن جانب وزارة الخارجية وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب.

ويهدف الربط الإلكتروني بين الوزارتين إلى أن يكون نظام المنح نظاماً إلكترونياً متكاملاً يحقق تكامل منظومة التعاملات الحكومية الإلكترونية في الوزارة مما يوفر الوقت والمجهود، ودقة التوثيق، وتسهيل عملية التواصل بين وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات لكي يتمكن الطالب من الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد.

من جانبه أوضح الدكتور المحرج أن الربط سيسهل عملية التواصل المباشر بين الوزارتين، ونقل الوثائق وتحويلها من سفارات المملكة إلى وزارة التعليم، وهذا سيجعل الوثائق تصل في لحظات يسيرة، وإرسالها إلى الجامعات السعودية، بهدف تسهيل وتسريع عملية قبول طلاب المنح غير السعوديين.

وأكد أن هذه الخطوة إيجابية وكبيرة ستسهم في تجويد العمل من حيث دقة العمل، وسرعته، وتوثيقه، والرصد، والعمل الإحصائي، الذي سيمكن من متابعة قبول الطلاب، وكذلك عملية تحويلهم بين الجامعات السعودية.

من جهته أشار الدكتور كتاب إلى أن هذا التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم هو امتداد لتعاون سابق طويل في مجال تطوير العمل، وخدمة الطلاب سواء المبتعثين أو طلاب المنح الدراسين في الجامعات السعودية، وقال : “إن هذا الربط سيحولنا لمجال الحكومية الإلكترونية، وستزيد من سرعة إرسال المعاملات وإنهائه بشكل كبير، إذ كان السابق ترسل المعاملات بواسطة البريد وتستغرق قرابة الأسبوعين، أصبحت الآن فورية، وكذلك نوعية الأداء التي ستتطور للأفضل، والقدرة على التوثيق، وامتلاك قاعدة بيانات لجميع الطلاب”.