خالد الفيصل يرعى “عسفان 2” والفعاليات تستمر لمدة 12يوما

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تحت رعاية سمو الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقةمكة المكرمة، يفتتح يوم غد الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، مهرجان عسفان الثاني، الذي تشرف على تنظيمه بلدية عسفان.

ويتضمن حفل الافتتاح أوبريت وطني، وآخر ترحيبي، كما يتضمن تكريم الفائزين في مسابقات شاعر النظم (٥٠٠٠٠ الف ريال ) وشاعر الكسرة (١٠٠٠٠عشرة الاف ريال وشاعر المجالسي ( عشرة الاف ريال.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للمهرجان محمد ابراهيم الحربي، أن هذا المهرجان هو الثاني بعد نجاح وتميز المهرجان الاول وأن مدته ١٢ يوما، وهو مهرجان ثقافي وترفيهي ورياضي واقتصادي، ويقدم مواد فعالياته النخب في الشعر والإنشاد والمسرح، مشيرا إلى وجود رحلات سياحية يومية للمواقع الأثرية بعسفان.