مدرسة بنات بالطائف تقدم برامج تربوية لمنسوباتها

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

حرصت الابتدائية السادسة والخمسون بالطائف على استغلال الأوقات بما يفيد العملية التعليمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لتهيئة المعلمات وتزويدهن ببرامج إثرائية نوعية تحت إشراف قائدة المدرسة فوزية مصلح الذويبي، سعيًا للاستفادة من ساعات الدوام الرسمي داخل أسوار المدرسة.

ونفذت المعلمات سميرة الحارثي، تهاني الجعيد، رفعة الغامدي، ومستورة الحارثي، ورشة عمل بحث الدرس، التي تركز على التطوير المهني القائم على المدرسة، بهدف تمكين المدرسة من بناء مجتمعات تعلم مهنية مستدامة، تسعى بشكل تدريجي ومستمر من تحسين عمليتي التعليم والتعلم.

وبدورها قدمت قائدة المدرسة شكرها وتقديرها للقائمات على الورشة، مثمنة جهود الجميع في إقامة هذه البرامج التي تزيد مهنية المعلمة وتنمي قدراتها ومعارفها، كما قدمت شكرها للمنسقة الإعلامية زينة الشهري على جهودها وتواصلها البناء .