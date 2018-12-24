مدرسة بالطائف تكرم رجل أمن

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

في بادرة جميلة كرم مجمع حطين وابن عثيمين بالطائف رجل الأمن ساري المالكي وذلك نظير جهوده المميزة في عدم تمكين الطلاب من التجمع أمام المدرسة بعد نهاية الاختبارات والتي أسهمت في تسهيل حركة السير والحد من الظواهر السلبية ومحاصرتها بحضور مشرف الإدارة الأستاذ صالح الشهري.

ومن جهته أوضح قائد المجمع الأستاذ فهد السيالي بأن المدرسة كرمت جندي من جنود الوطن الذين رابطو أمام المدرسة قبل بداية الاختبارات ومغادرتهم بعد مغادرة جميع الطلاب من أمام ساحات المدرسة الخارجية طيلة أيام الاختبارات.

كما لمسنا منه رحابة الصدر في التعامل مع أبنائنا الطلاب داعياً من الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.