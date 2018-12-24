«إتمام»: إعتماد 9 مخططات بمساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع

الرياض- الوئام:

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 9 مخططات سكنية بإجمالي مساحات تتجاوز 37.9 مليون م2، وبعدد أراضي يتجاوز 24 ألف قطعة أرض في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 5 مخططات، تلتها الرياض بـ 3 مخططات ثم المدينة المنورة بمخطط في محافظة ينبع.

حيث بلغ إجمالي مساحة المخططات في منطقة مكة المكرمة 26.7 مليون م2، وأكثر من 17 ألف أرض، فيما بلغ إجمالي مساحة المخططات في مدينة الرياض 9.9 مليون م2، و5850 أرض سكنية.

كما بلغت مساحة مخطط ينبع 1.3 مليون م2 بعدد أراضي يتجاوز 900 قطعة، وتم إنهاء إجراءات الاعتماد لهذه المخططات بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات.

يذكر أن مركز إتمام يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد من حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي لشركات التطوير العقاري ويتم من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي والتي تتفرع إلى ثلاثة مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، وذلك بتقديم الطلب إلى المركز عبر بوابة نظام “إتمام” الإلكترونية على الرابط:

https://etmam.housing.sa

مستوفياً المستندات المحددة لكل مرحلة.