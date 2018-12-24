القبض على الاسيويين مخترقي الحسابات البنكية في مكة المكرمة

مكة المكرمة -الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على متهمين توفرت الأدلة على تورطهم بجرائم الاحتيال واختراق الحسابات البنكية وعددهم (12) شخص من الجنسية الاسيويه وعثر بحوزتهم مبلغ (44,000) الف ريال وعدد (45) جهاز جوال وعدد (101) شريحة اتصال حيث جرى ايقافهم إحالتهم للنيابه العامة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون انهم موظفي بنوك محليه وابلاغهم بأنهم من الفائزين بجوائز نقدية كبيرة والحصول منهم على معلومات شخصية وبنكية وإختراق حساباتهم وسحب ارصدتهم منها.

وعليه فقد أسفرت التحقيقات والتحريات واجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن القبض على المتهمين الذين توفرت الأدلة على تورطهم بجرائم الاحتيال وعددهم (12) شخص من الجنسية الاسيويه وعثر بحوزتهم مبلغ (44,000) الف ريال وعدد (45) جهاز جوال وعدد (101) شريحة اتصال حيث جرى ايقافهم إحالتهم للنيابه العامة.

وشرطة منطقة مكة المكرمة اذ تؤكد حرص وزارة الداخليه على امن الوطن والمواطن والمقيم فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين للحذر من عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون لها باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.

وتدعوهم لعدم توفير معلوماتهم الشخصية لأي شخص الا من خلال الاساليب النظامية المعتمدة لدى الجهات المختلفة الحكومية والخاصة وأرقام الاتصال المحددة لها والمبادرة بإبلاغ الجهات الامنيه عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.