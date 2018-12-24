لجنة رئيسة للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية

الرياض- الوئام:

بدأت اللجنة الرئيسة للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية أول اجتماعاتها بعد تأسيسها، حيث تم خلال الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من قبل الأعضاء.

يذكر أن اللجنة تعنى بمناقشة المواضيع التي تهم الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية ودراسة التحديات المتعلقة بهم والتي تساهم في تعزيز نمو السوق واستقراره و طرح المبادرات وإبداء الرأي في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق.

كذلك تساهم اللجنة في مناقشة المواضيع التي تطرح من قبل هيئة السوق المالية واقتراح المواضيع التي تهم الأشخاص المرخص لهم. بالإضافة إلى إقامة المعارض التوعوية والخاصة بالأشخاص المرخص لهم.

وتتكون اللجنة من عشرة أشخاص يمثلون المؤسسات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ،و يتم اختيارهم بالتصويت من قبل الأشخاص المرخص لهم بما فيهم رئيس اللجنة ونائبه.

حيث تم اختيار الأستاذ خالد البداح رئيساً، والأستاذ هيثم الغنام نائباً للرئيس، وعضوية كل من الأستاذ فهد السعود والأستاذ باسل الغلايني والأستاذة خلود الدخيل والأستاذ علي المرزوقي والأستاذ بسام المبارك والأستاذ فيصل ملائكة والأستاذ بدر العنزي والأستاذ محمد الرميزان .

وقد عبر رئيس اللجنة الأستاذ خالد البداح عن شكره للأعضاء على ثقتهم الكريمة، وعن طموحه بأن تعزز اللجنة من تطوير السوق المالية ومواجهة التحديات المتعلقة بها والنهوض بالقطاع لما يخدم المتعاملين بالسوق المالية.