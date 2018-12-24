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دون وقوع إصابات

حريق بثانوية اليمامة بالرياض.. والاختبارات تستمر

حريق بثانوية اليمامة بالرياض.. والاختبارات تستمر
weam.co/562713
الوئام - متابعات

اندلع حريق في ثانويه اليمامة، اليوم، بمدينة الرياض، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، الذي شب في إحدى الخيام خارج المبنى، وداخل سور المدرسة.

وقال على الغامدي، مدير الإعلام المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالرياض، إن الحريق حدث في مدرسة اليمامة الثانوية اليوم الإثنين، داخل خيمة خارج مبنى المدرسة، وداخل سورها الخارجي، دون وقوع إصابات بين الطلاب أو العاملين.

وأضاف أنه تمت مباشرة الحادثة من فرق الدفاع المدني، بمتابعة من مندوب الأمن والسلامة في تعليم الرياض عبدالعزيز السلامة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة عليه، إذ لم تحترق سوى الخيمة، ولم ينتج منه أية إصابات، مؤكداً أن اختبارات الطلاب مستمرة.

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