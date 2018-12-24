الذهب يرتفع وسط عزوف عن المخاطرة بفعل الضبابية السياسية في أمريكا

الوئام - متابعات

ارتفع الذهب، ليصل قرب أعلي مستوى في ستة أشهر، الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية، فيما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار، يوم الخميس، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1266.4 دولار للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الامريكية خلال عطلة عيد الميلاد، بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلا أكبر لبناء جدار حدودي.

كما تراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.59 دولار للأوقية، وزاد الفضة 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت ارتفع البلاتين 0.6% إلى 791.90 دولار للأوقية.