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وفاة و7 إصابات حصيلة إثر انقلاب سيارة على طريق الهجرة

وفاة و7 إصابات حصيلة إثر انقلاب سيارة على طريق الهجرة
weam.co/562720
جدة - الوئام- هاني الثبيتي:

أدى انقلاب سيارة على طريق الهجرة باتجاه المدينة إلى حالة وفاة وإصابة 7 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة وطفيفة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الإثنين بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الهجرة شمال كوبري بريمان باتجاه المدينة المنورة، وعلى الفور توجهت اربع فرق اسعافية والقائد الميداني محمد الشريف، لموقع البلاغ.

تم تسجيل 8 حالات منها حالة وفاة وإصابة حرجة و6 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى خليص العام.

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