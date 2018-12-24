علماء وكتاب وسياسيون وفنانون.. مشاهير رحلوا في 2018

الوئام - متابعات

لا يمر عام، إلا ونسمع عن رحيل أحد المشاهير، من العلماء أو السياسيين أو المفكرين، الذين أثروا في مجتمعاتهم وربما في العالم كله، وفي هذا العام الذي أوشك على الانقضاء، ودع العالم عددا كبيرا منهم، وتكبد العالم العربي نصيبا كبيرا من الخسارة في عدد من السياسيين والمفكرين والفنانين.

في 14 مارس الماضي، رحل عن دنيانا عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، الذي يعد من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني، ومن أشهره كتبه كتاب “تاريخ موجز للزمن” عام 1988، والذي بيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.

وخسر العالم العربي، في الثاني من أكتوبر، مفكرا اجتماعيا مهما، هو الفلسطيني سلامة كيلة، الذي يعد من أبرز الكتاب العرب في القومية وحركة الواقع العربي، بينما رحل “كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين” الأديب والروائي السوري البارز حنا مينه 21 أغسطس عن عمر ناهز الـ 94 عاما، بعد أن ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الأعمال المؤثرة.

بينما كانت رحل من مصر، خلال عام 2018، عددا كبيرا من المفكرين والفنانين، في مقدمتهم عالم الاقتصاد والمفكر جلال أمين، الذي وافته المنية في 25 سبتمبر، وهو أحد أعلام الفكر الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية، له عدد من المؤلفات أبرزها “ماذا حدث للمصريين؟”، “محنة الدنيا والدين في مصر”، و”مصر والمصريون في عهد مبارط”، وهو ابن المفكر الإسلامي الراحل أحمد أمين، صاحب موسوعة فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام.

وفي 12 أغسطس، توفي المفكر المصري سمير أمين، الذي يعد من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية، وكذلك العديد من المؤلفات حول قانون القيمة والاحتكارات العالمية وأزمات الاقتصاد العربي المعاصر.

كما توفي في الثاني من أبريل، الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق، عن عمر ناهز 55 عاما، وكان توفيق من الكتاب العرب القلائل الذين برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي وقصص الرعب فأصدر أكثر من سلسلة قصصية مثل “ما وراء الطبيعة” و”فانتازيا” و”سافاري”.

أطلق عليه محبوه لقب “العراب” وهو ما رفضه مرارا قائلا إن “الهالة التي يضفيها قراءه عليه تزعجه عندما يشعر أنه يتوقع منه ما هو أكبر من إمكاناته”.

وفي الشهر ذاته، توفيت الإذاعية المصرية آمال فهمي، التي حققت شهرتها في الوطن العربي بتقديمها برنامج باسم “على الناصية”، وهو أقدم برنامج إذاعى مصري.

وحصلت على لقب “ملكة الكلام” في الوطن العربي، تقديرا للباقتها وتمكنها في إدارة الحوار الإذاعي. كما أطلق عليها الجمهور لقب “ملكة الفوازير”، بعد أن أدخلت الفوازير لأول مرة للإذاعة المصرية والعربية، بالتعاون مع الشاعرين بيرم التونسي وصلاح جاهين.

وتعتبر فهمي من أوائل الإذاعيين الذين خرجوا بالميكروفون من الاستوديوهات الإذاعية إلى الشوارع. وتولت أمال فهمي خلال مشوارها المهني العديد من المناصب القيادية في الإذاعة المصرية، وكانت أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964.

كما رحل خلال العالم الجاري الإعلامي المصري القدير حمدي قنديل، والإذاعي المخضرم أحمد سعيد، أما في مجال الفن فغاب عن دنيانا آمال فريد، ومديحة يسري، من أيقونات السينما المصرية في منتصف القرن العشرين، وكذلك الفنانون جميل راتب، وحسن كامي، ومحمود القلعاوي، ومحمد شرف.

وفي مارس الماضي، توفيت المطربة والملحنة الفلسطينية ريم بنا، 52 عاما، ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد مستشفيات مدينة الناصرة، اشتهرت ريم بأغانيها الوطنية التي حاولت فيها تقديم التراث الفلسطيني للعالم وعرفت بمساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الكثير من الأغاني التراثية ولا سيما أغاني الأطفال.

وفي سبتمبر، رحل مغني الراي الفرنسي من أصل جزائري، رشيد طه، عن عمر ناهز 59 عاما، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وقد برز إلى الصدارة باعتباره المغني الرئيسي في المجموعة الناطقة باللغة العربية Carte de Séjour ، والتي مزجت موسيقى الروك الغربية بالموسيقى الجزائرية.

وهو من جيل المهاجرين الجزائرين الأوائل، الذين استقروا في فرنسا مع عائلته في فترة الستينيات من القرن الماضي. وعمل فترة في مطاعم ومصانع، إلى أن شكل فرقته الموسيقية التي كانت تعزف في بعض النوادي الصغيرة.

وعن عمر بلغ 76 عاما، توفيت “ملكة موسيقى السول” المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين صاحبة الصوت القوي، التي غنت في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينج المدافع عن الحقوق المدنية وفي حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون. وفي عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك أند رول.

وفي 5 ديسمبر الجاري، شيع العراقيون الشاعر الشعبي، عريان السيد خلف، أحد أبرز شعراء العامية العراقية الذي توفي راء نزيف بالدماغ، وكانت شهرته الأكبر من كتابة القصائد الغنائية التي غناها عدد من أشهر المطربين العراقيين من أمثال فؤاد سالم وقحطان العطار وسعدون جابر ورياض احمد وأمل خضير.

أما في فرنسا، في 23 يوليو، توفيت الممثلة السورية المعارضة مي سكاف، في باريس، بسكتة دماغية، قبل بلوغها سن الخمسين بعد أن اضطرت إلى ترك بلدها عام 2013، وفي أمريكا توفي الرسام، مؤسس عالم “مارفل” للقصص المصورة، ستان لي، عن عمر ناهز 95 عاما، وكان لي كاتبا ومحررا ولعب دورا محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.

السياسيون أيضا لم يدعهم الموت عام 2018 دون زيارة، فمنذ أيام قليلة، ودعت المملكة العربية السعودية أحد خيرة أبناءها، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، عن عمر ناهز 88 عاما، هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وفي 18 من أغسطس الماضي، توفي كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن عمر بلغ 80 عاما، وحصل عنان على جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع منظمة الأمم المتحدة عام 2001 تقديرا “لعملهما من أجل أن يكون عالمنا أكثر انتظاما وتمتعا بالسلام”.

وحظت الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من السياسيين الراحلين لهذا العام، ففي 25 من أغسطس، توفي السيناتو الأمريكي، جون ماكين، عن عمر يناهز الـ81 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، وكان يعتبر واحدا من أكثر السياسيين الأميركيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

كما توفي الرئيس الأمريكي الـ 41 ، جورج بوش الأب، عن عمر ناهز 94 عاما، والذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة خلال مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وشهدت فترة حكمه قيادة واشنطن تحالفا عسكريا خاض حرب تحرير الكويت بعد غزوها من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.