مدير تعليم الطائف يراهن بالنشاط الطلابي للبنين على مستوى الوطن

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بإنجازات إدارة النشاط الطلابي للبنين والتي حققها خلال الفصل الدراسي الأول في شتى مجالات الأنشطة الطلابية.

وشكر لهم ما قدموه من جهد يليق بسمعة إدارة التعليم بمحافظ الطائف على كافة المستويات الداخلية والخارجية وحصولها على العديد من المراكز الأولى والمتقدمة مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي الاستاذ سامي العصيمي وجميع المشرفين التربويين بإدارة النشاط الطلابي على جهودهم الحثيثة والتي تمكنها التنظيم المتميز للمشاركات المركزية بما يحقق أهدافها التربوية واصفهم بأنهم مبدعون ويراهن بهم على مستوى الوطن ويعتبرون مرجعية لنشاط الطلابي على مستوى الوطن.

من جانبه أكد اللهيبي على بدء العمل في المبادرات المقدمة من الإدارة ومتابعتها بشكل ميداني، والمشاركة بها ضمن البرامج المميزة على مستوى جائزة المنطقة مثمناً جهود القائمين والقائمات على هذا العمل الساعي لتعزيز الجودة في الأداء.

بالإضافة لتعزيز دور القدوة للنشء بما يحقق النهوض بقوة للأجيال المقبلة لممارسة دورهم في المضي بالوطن الغالي إلى العالم الأول بإذن الله وذلك تحقيقا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

جاء ذلك ذلك خلال لقائه بلجنة ملتقى مكة الثقافي بالإدارة بحضورمساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ومنسق الملتقى الاستاذ علي الحليفي وأعضاء اللجنة.

وأستعرض اللهيبي مع اللجنة الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للمبادرات المقدمة من تعليم الطائف والاطلاع على كيفية العمل بها وأليتها وألية التنفيذ مشيداً بجهود إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات) على جهودهم الحثيثة في ملتقى مكة الثقافي . متمنياً للجميع التوفيق والسداد.