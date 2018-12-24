200 مليون هاتف ذكي من “هواوي” خلال العام الجاري

الوئام - وكالات

كشفت الشركة الصينية العملاقة في التكنولوجيا “هواوي” عن رقم مذهل، اليوم، عندما نجحت في شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في 2018، وهو ما تنبأت به في أغسطس الماضي.

ووفقا لموقع “فينتور بيت”، ارتفع عدد الهواتف التي شحنتها الشركة في 2018 عن العام الماضي، عندما شحنت الشركة 153 مليون هاتف حول العالم.

وأطلقت الشركة، في 2018، عددا من الهواتف “الناجحة”، أبرزها هواتف “هواوي بي 20 برو”، و”هواوي ميت 20 برو”، واللذان تميزا بكاميرا “استثنائية”.

ولم تشحن الشركة الصينية سوى 3 ملايين هاتف عالميا في 2010، أي أن شحناتها نمت بنسبة 6666%، منذ ذلك العام، فيما يعد تطورا جبارا شهدته الشركة في الأعوام الأخيرة.

لا سيما بعد تعرض عملاق التكنولوجيا الصينية لعقبات كبيرة هذا العام، منها المحاولات الأميركية لحظر أنظمتها بسبب مخاوف أمنية، إلا أن ازدهارها بين المستهلكين لازال مستمرا.