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مناقشات مبدئية للاندماج بين بنكي “الأهلي التجاري” و”الرياض” السعوديين

مناقشات مبدئية للاندماج بين بنكي “الأهلي التجاري” و”الرياض” السعوديين
weam.co/562751
الرياض- الوئام

أعلن البنك الأهلي التجاري، عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين، بناء على قرار مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ 17 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018.

وقال البنك، إن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، وحال إتمام الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.

ونوه البنك، بأنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج، علمًا بأنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه.

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