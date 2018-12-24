اختتام دورة مبادئ الطيران اللاسلكية الثانية

الرياض - الوئام :

اختتم الاتحاد السعودي للرياضيات اللاسلكية دورة مبادي الطيران اللاسلكية الثانية وذلك في مقر الاتحاد بالرياض ، تحت اشراف معهد اعداد القادة ،وتم إعداد برنامج تدريبي لهذه الدورة المشتملة على العديد من المحاضرات النظرية والعملية على اسس الطيران اللاسلكي التي حاضر فيها المدرب حمد الرفدان ، بمشاركة 13 متدرباً .

من جهته قدم رئيس الاتحاد الأستاذ سعود الفغم شكره للمشاركين على تواجدهم وحرصهم على الحضور للمساهمة في تطوير ونشر اللعبة في مختلف مناطق المملكة بكوادر وطنية، وأوضح ان هناك دورات متقدمة مقبلة وذلك ضمن برامج الاتحاد، مثمنا الدور الكبير الذي قام به معهد إعداد القادة في إنجاح الدورة. متمنيا لهم التوفيق.