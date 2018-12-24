إنهاء معاناة طفلة من تشوه بالعظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

بريدة- خالد المرشود:

تمكن أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة طفلة من عرج شديد بسبب تشوّه في عظام الحوض منذ ولادتها.

وكانت الطفلة، راجعت برفقة ذويها عيادة العظام في المستشفى وهي تعاني من عرج شديد وصعوبة في المشي حيث تم إخضاعها للفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة ليتبين أن لديها تشوه في عظام الحوض والفخذ بسبب خلع مهمل غير معالج بمفصل “الورك” الأيمن أدى إلى تشوهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ إضافة إلى خلع المفصل الوركي.

وقرر الأطباء إجراء تداخل جراحي تضمن إعادة مفصل الورك المخلوع سابقا إلى مكانه الطبيعي وإجراء تصنيع العظام الحوض بإعادة توجيه التجويف المفصلي وتثبيته بأسياخ معدنية.

كما تم إجراء عمل جراحي آخر على عظم الفخذ وإعادته إلى الوضعية السليمة وتثبيت العظم بشريحة معدنية ومسامير خاصة، وتمت العملية بنجاح تام، ووضع الطفلة بعد العمل الجراحي مستقر، وتم خروجها إلى المنزل.

وتأتي هذه الخطوات تماشيا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية “الطوارئ والعناية المركزة” حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.