الأمير تركي بن محمد بن فهد يبحث مع رئيس الوزراء البلغاري العلاقات الثنائية

الوئام- متابعات

استقبل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار بالديوان الملكي، بمكتب رئيس الوزراء بالقصر الرئاسي بالعاصمة البلغارية صوفيا.

ونقل في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا حكومةً وشعبًا بدوام الرقي والتقدم والازدهار، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزيها بما يخدم البلدين.

حضر اللقاء، المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه بلغاريا السفير مسفر آل غاصب، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد الخضيري، ومن الجانب البلغاري، وزير الاقتصاد أميل كارانيكلوف، ونائب وزير التنمية الإقليمية والأشغال العامة نيكولاي نانكوف.