ما هي التطبيقات الأكثر تحميلا لأجهزة آيفون خلال 2018؟

الوئام- متابعات

أعلنت شركة “آبل” عن أكثر 5 التطبيقات تحميلا لأجهزة “آيفون” خلال عام 2018، وجاءت على النحو التالي:

يوتيوب: يسمح لمستخدميه بتحميل مقاطع الفيديو ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها

إنستجرام: يسمح بتبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة في شبكة اجتماعية كبيرة

سناب شات: يسمح لمستخدميه بتسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور وإرسالها إلى قائمة الأصدقاء

ماسنجر: يسمح لمستخدميه التواصل مع الأصدقاء عبر الرسائل النصية

فيسبوك: أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما، ويسمح للمستخدمين مشاركة الصور والفيدية ونشر الروابط.