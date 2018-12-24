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ما هي التطبيقات الأكثر تحميلا لأجهزة آيفون خلال 2018؟

ما هي التطبيقات الأكثر تحميلا لأجهزة آيفون خلال 2018؟
weam.co/562779
الوئام- متابعات

أعلنت شركة “آبل” عن أكثر 5 التطبيقات تحميلا لأجهزة “آيفون” خلال عام 2018، وجاءت على النحو التالي:

يوتيوب: يسمح لمستخدميه بتحميل مقاطع الفيديو ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها

إنستجرام: يسمح بتبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة في شبكة اجتماعية كبيرة

سناب شات: يسمح لمستخدميه بتسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور وإرسالها إلى قائمة الأصدقاء

ماسنجر: يسمح لمستخدميه التواصل مع الأصدقاء عبر الرسائل النصية

فيسبوك: أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما، ويسمح للمستخدمين مشاركة الصور والفيدية ونشر الروابط.

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