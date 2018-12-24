ماتيس المستقيل يوقع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

متابعات - الوئام

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، أن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعا، بعد أن أعلن ترامب، الأحد، أنه سيختار خلفا لماتيس قبل شهرين من الموعد المقرر لمغادرة المنصب في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة “تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا”، ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات>

وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع، وقال مسؤول كبير إنه يجري العمل على خطة محددة.