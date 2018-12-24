الكويت.. تعيين 4 وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لـ3 آخرين

الوئام-متابعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قرارا بتعديل تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة الكويتية، وتعيين أربعة وزراء جدد.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تعديل تعيين كل من خالد الروضان، إلى وزير للتجارة والصناعة وزير دولة لشئون الخدمات، والدكتورة جنان رمضان، إلى وزير للأشغال العامة وزير دولة لشئون الإسكان، والمستشار الدكتور فهد العفاسي إلى وزير للعدل وزير دولة لشئون مجلس الأمة الكويتي.

كما تضمن القرار تعيين كل من الدكتور خالد الفاضل وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء، وسعد الخراز وزيرا للشئون الاجتماعية، وفهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية وزير دولة لشئون البلدية ، ومريم العقيل وزير دولة للشئون الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، قبول استقالة كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة وشئون البلدية حسام الرومي ووزير شئون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي.