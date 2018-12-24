ترامب يشكر السعودية على مساعدات إعمار سوريا

متابعات - الوئام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المملكة العربية السعودية وافقت على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة بناء سوريا.

وقدم ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشكر للمملكة العربية السعودية على المساعدات المقدمة لإعادة إعمار سوريا,

وأضاف ترامب في تغريدته “أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية بشكل كبير في إعادة بناء جيرانها بدلا من الولايات المتحدة التي تبعد 5000 ميل.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، أن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعا، بعد أن أعلن ترامب، الأحد، أنه سيختار خلفا لماتيس قبل شهرين من الموعد المقرر لمغادرة المنصب في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة “تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا”، ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات>