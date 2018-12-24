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مفتي لبنان: السعودية تضطلع بدور مهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة

مفتي لبنان: السعودية تضطلع بدور مهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة
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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، نحو إرساء الاستقرار والأمان في البلدان العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال المفتي دريان لسفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، ظهر اليوم، بمقر دار الفتوى.

وأعرب مفتي الجمهورية اللبنانية عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي .

من جانبه، شدد السفير السعودي على سعيه الدؤوب لتحقيق كل ما يصب في مصلحة البلدين وتعزيز أوجه التعاون بين السعودية ولبنان انطلاقا من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين.

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