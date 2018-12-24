“التعاون الإسلامي” تدعم طلبة اليمن المتفوقين

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بالنشاطات التي تقوم بها مؤسسة الصندوق الخيري للطلبة اليمنيين المتفوقين في مجالات عِدة وعلى رأسها التعليم، والذي يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات والنهوض بها، مؤكداً على دعم المنظمة لهذه المؤسسة امتدادا لدعمها اليمن، وتشجيعاً للجهود التي تقوم بها المؤسسة في دعم المتفوقين من الطلبة اليمنيين.

جاء ذلك خلال حضور معاليه، والوفد المرافق له للاحتفالية التي أقامتها مؤسسة الصندوق الخيري للطلبة اليمنيين المتفوقين ، في الرياض اليوم، بحضور سفير الجمهورية العربية اليمنية لدى المملكة الدكتور شايع بن محسن الزنداني ، ومندوبها لدى المنظمة شايع محسن ، ومؤسس الصندوق الخيري الدكتور عبدالله باحمدان، وأمينه العام الدكتور عمر بامحسون.

وبين الدكتور العثيمين ، أن جهود الصندوق تتماشى مع ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن ، منوهاً بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – ، بالشأن الإنساني في اليمن.