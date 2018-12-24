الكاتبة المصرية هناء المشرقي تتوج بجائزة الشارقة للإبداع العربي

الوئام-متابعات

تُوجت الشاعرة، و الكاتبة المصرية، هناء المشرقي بجائزة الشارقة للإبداع العربي ،التي تقيمها دائرة الثقافة و الإعلام بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت “المشرقي” بالمركز الثاني في فرع المسرح عن مسرحيتها الشعرية “البكاء على قبر بن العشرين” ،والتي تأخذ من سيرة الشاعر العربي الجاهلي الكبير طرفة بن العبد ركيزة أساسية في بنائها الدرامي ، حيث تجعل أحداث المسرحية من شعره بطلا تجسده، متهمة إياه بقتل بن العشرين،طرفة بن العبد ، والذي قتل على يد عامل الملك عمرو بن هند في البحرين بعد أن أرسله إليه حاملا رسالة تقضي بقتله هو وخاله الشاعر المتلمس فرجع المتلمس وأكمل طرفة الطريق إلى عامل بن هند في البحرين وقتل هناك، وتعددت أسباب هذه الواقعة في التراث العربي فمنهم من يقول أنه هجا الملك في أبيات له ومنهم من يقول تغزل في واحدة من أهل بيته، وهنا تصنع الدراما المسرحية من الشعر متهما ليقف مدافعا عن نفسه ليثبت براءته .

وهنا تستدعي المسرحية من ذاكرة التراث العربي بشكل أو بآخر قضية من قتلهم الشعر أو قتلوا بسببه مثل طرفة و المتنبي و غيرهم ، مسلطة الضوء على عبقرية طرفة بن العبد وشعره العظيم رغم حداثة سنه، لتضع سؤالا مهما حول تلك القضية

و جدير بالذكر أن الشاعرة والكاتبة المصرية هناء المشرقي قد توجت من قبل بالعديد من الجوائز الأدبية العربية كان أهمها جائزة الشاعر،السفيرعبد الله القرشي من المملكة العربية السعودية والتي كانت انطلاقتها الأولى نحو التتويج العربي ، وجائزة لجنة الشعر من المجلس الأعلى للثقافة في مصر وصدر لها ديوان شعر بعنوان يوسفية في جب الهوى ولها دواوين تحت الطبع