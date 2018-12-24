فوكس نيوز: نشطاء يجمعون تبرعات لشراء سلالم لتسلق جدار ترامب

متابعات - الوئام

أطلقت الناشطة الليبرالية شارلوت كليمر، حملة تبرعات على GoFundMe لشراء سلالم لتسلق الجدار الذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك أثناء حملته الانتخابية.

وتهدف الحملة، وفقا لصحيفة فوكس نيوز الأمريكية، إلى جمع 100 مليون دولار، لم تجمع منها حتى الآن سوى 135 ألف دولار، لكن يتعهد المسؤولون عن الحملة بالتبرع بأي مبلغ يتم جمعه إلى مركز اللاجئين والمهاجرين للخدمات التعليمية والقانونية في تكساس.

وكُتِب على الحساب الخاص بهذه الحملة: “نرغب في توفير سلالم وإرسالها إلى أصدقائنا غير الموثقين ومساعدتهم. تعلمون، لن يحققوا هدفهم أبدا، لكن بغض النظر عن المبلغ الذي سنجمعه، سنحقق هدفنا”.

وفي تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، قالت كليمر القائمة على الحملة، إنها ترغب في لفت الانتباه إلى فوائد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتابعت أن الأشخاص غير الموثقين لا يجلبون الجريمة أو يهربون المخدرات أو أي من هذا الهراء إلى بلدنا.

وكانت المعركة حول الجدار الحدودي مع المكسيك سببا في الإغلاق الحكومي، السبت الماضي، بعد إرجاء الكونجرس مداولاته التى جرت بين البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية بشأن مشروع قانون الاتفاق والموافقة على طلب تقدم به الرئيس ترامب للحصول على تمويل الجدار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإغلاق حتى الخميس المقبل.