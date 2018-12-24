بالصور .. “مخدرات الطائف” تثقف المجتمع بالدورات والمعارض والترفية

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

حظيت الأسر المنتجة باهتمام من قبل الإدارة العامة بمكافحة المخدرات بمحافظة الطائف وقدمت لهم جميع التسهيلات للمشاركة بمهرجان ارض المعرفة والترفية.

كما قام مدير الادارة العامة بمكافحة المخدرات بمحافظة الطائف، العقيد فواز الذيابي بجولة على الاسر المشاركة بخيمة التسوق بالمهرجان لتحفيزهم وتشجيعهم

واطلع على تلك المنتجات، وشجع الأسر على الاستمرارية في الإنتاج المحلي والإصرار على النجاح بما يعود عليهن بالفائدة،

كما استمع الذيابي إلى ملاحظات الأسر واكد على اهتمام الادارة بتوفير كافة الوسائل لما فيه تمكين الأسر المنتجة .

وقدمت الادارة العامة لمكافحة المخدرات اثناء الجولةهدايا تشجيعيه لتلك الاسر .

من جانبه أختتمت اليوم الدورة التدربية الخامسة والتي عقدت بعنوان ” أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ” لعدد من الموظفين من قطاعات مختلفةوذلك بالخيمة التدريبية المخصصة لإقامة الدورات بفعاليات أرض المعرفة والترفيه بالحوية

وتهدف الدورة إلى التعريف بأنواع السموم والعوامل التي تسهم في الإصابة بمرض الإدمان

وتناولت الدورة تأثير المخدرات ودور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.

وقد نوه المحاضرين عن جهود الدولة ممثلة في وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة بمختلف الطرق , ومن ضمنها موقعي نبراس و جناد الإلكترونيين, إلى جانب تخصيصها للرقم 955 للبلاغات, و 1955 لطلب العلاج والمساعدة والاستشارات .

واختتمت الدورة بتسليم مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي الشهادات للمتدربين .

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