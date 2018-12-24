لندن تطالب إيران بالإفراج عن موظفة إغاثة بريطانية معتقلة

متابعات - الوئام

طالب عمدة لندن صادق خان، الإثنين، إيران بالإفراج عن نازانين زاخاري موظفة إغاثة بريطانية من أصل إيراني لا تزال رهن السجن منذ عامين في معتقل “إيفين” سيئ الصيت، الواقع شمالي العاصمة الإيرانية.

وذكر بيان لعمدة العاصمة البريطانية أن “نازانين معتقلة منذ عامين بسبب خطأ من قبل السلطات الإيرانية، بينما هي لم تتورّط في أية أعمال مخالفة للقوانين، فضلا عن أن الاتهامات التي تواجهها ليس لها أساس من الصحة بالكامل”.

وأكد البيان أن نازانين إيرانية الأصل غير مذنبة، ولا يجب أن تمكث لوقت أطول في السجن، خاصة في ظل ابتعادها لمدة طويلة عن عائلتها وابنتها، مشددا على أن السجن المتواصل يسبب لها أضرارا بدنية ونفسية.

وتمكث نازانين زاخاري رهن السجن مدة 5 سنوات لاتهامها بـ “التآمر” ضد نظام طهران، بناء على حكم أصدرته إحدى ما تُعرف في إيران بـ”المحاكم الثورية” في 10 سبتمبر 2016، بعد 3 أشهر من اعتقالها بواسطة عناصر مليشيا الحرس الثوري خلال زيارة لأسرتها في محافظة كرمان (جنوب).