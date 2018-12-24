تحقيق يفضح تركيا: تحولت لمركز لتجارة البشر بالتعاون مع الشرطة

أجرت صحيفة “أحوال” التركية، تحقيقا على جريمة تهريب البشر في تركيا، مشيرة إلى أنها ازدهرت خلال السنوات الماضية بمشاركة رجال الشرطة.

وأوضحت أن السياسة الأمنية المتغيرة في تركيا على مدى السنوات الأخيرة، والتي شهدت اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي للحد من أعداد المهاجرين، ومن ثم محاولة الانقلاب، قادت المهربين إلى ابتكار أساليب جديدة لتنفيذ عمليات التهريب.

ولفتت إلى أن المستويات العليا من التهريب تبدأ من 10 آلاف يورو، ونقلت شهادات بعض الوسطاء حيث قال شاب يدعى محمد عن كيفية تخطي إجراءات الأمن التركي، إن رجال الشرطة أنفسهم ضالعون في إدارة عمليات التهريب، وبعضهم يبتز المهاجرين غير الشرعيين للحصول منهم على أموال أو مقتنيات ثمينة، والبعض الآخر يلعب دورًا أكثر نشاطًا في تلك التجارة.