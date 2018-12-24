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بقرار الوزير

التعليم تعتمد لجنة عليا للمناهج

التعليم تعتمد لجنة عليا للمناهج
weam.co/562817
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اعتمدت وزارة التعليم،اليوم، لجنة عليا باسم اللجنة العليا للمناهج برئاسة وزارة التعليم وعضوية، نائب الوزير ، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ووكيل الوزارة للأداء التعليمي ، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية
جاء ذلك في قرار لوزير التعليم حصلت “الوئام” على نسحة منه وتضمن التعميم تولي اللجنة الإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بالمناهج الدراسية .

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