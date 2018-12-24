التعليم تعتمد لجنة عليا للمناهج

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اعتمدت وزارة التعليم،اليوم، لجنة عليا باسم اللجنة العليا للمناهج برئاسة وزارة التعليم وعضوية، نائب الوزير ، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ووكيل الوزارة للأداء التعليمي ، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم حصلت “الوئام” على نسحة منه وتضمن التعميم تولي اللجنة الإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بالمناهج الدراسية .