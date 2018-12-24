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خلال لقائه وزير الحج والعمرة

وزير الشؤون الدينية الغيني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

وزير الشؤون الدينية الغيني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
weam.co/562819

التقي معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا علي جمال بنقورا والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحج والعمرة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأبرز الدكتور بنتن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيراً إلى الخدمات التقنية الجديدة التي أطلقتها الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهته قدم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً علي ما تقدمه من استعدادات ومجهودات محل فخر واعتزاز من أجل التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم ، مشيداً بما تبذله الأجهزة المعنية بشؤون الحج من تفان وتعامل راق للظفر بهذه الخدمة الشريفة والغير مستغربة عن حكومة المملكة العربية السعودية.

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