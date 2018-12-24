النائب العام : المشاركة في “الجنادرية” فرصة لعرض المنجزات ومقارنة الماضي بالحاضر

الوئام-الرياض

قال النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن مشاركة النيابة العامة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية32” جاءت في إطار الحرص على تعريف المواطنين بخدمات الجهاز ومنجزاته ضمن مشاركات القطاعات الحكومية، التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن مشيرا إلى أن المشاركة فرصة للوقوف على تراث الآباء والأجداد مقارنة الماضي بالحاضر وما نعيشه من رغد عيش وما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين، وكذلك جهود رجال الأمن والمرابطين على حدود المملكة وشهداء الواجب الذين افتدوا الوطن بأرواحهم مؤكدا على أهمية إبراز دور الشهداء الأبطال الذين يفخر بهم الوطن في كل المحافل الوطنية.

وقال المعجب أن معرض النيابة العامة بالجنادرية احتوى على ما تقوم به النيابة من أعمال في خدمة المواطن والمقيم على تراب هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً ويتضمن الشرح الوافي لكافة الزوار، مهيبا بمنسوبي النيابة إلى العمل الدؤوب وتقديم ما يطلبه الزائر في المعرض خدمة لمرفق النيابة واظهارا له بالصورة اللائقة به .

وعن إمكانية إقامة مثل هذا المعرض في بقية مناطق المملكة قال: “نتمنى ذلك ونحن مستعدون دائماً لجميع ما يخدم الوطن في جميع المجالات ومنها المعارض الوطنية.

وكان النائب العام قد قام برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ، شلعان بن راجح آل شلعان اليوم بزيارة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 ، وتجول في جناح النيابة العامة مطلعاً على أبرز الخدمات المقدمة للزوار، كما شملت زيارة معاليه عدد من القطاعات الحكومية في المهرجان، من ابرزها جناج شهداء الواجب في المهرجان.