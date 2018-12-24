قائد المنطقة الثالثة في اليمن: هزائم المليشيا الكبيرة في صرواح ثمرة لكذب وتزييف قيادتها وإعلامها

الوئام - واس

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمني اللواء الركن فيصل حسن، أن ما لحق بمليشيا الحوثي الانقلابية، من قتلى وجرحى وهزائم في جبهة صرواح، هو ثمرة لكذب وتزييف قيادتها وإعلامها للحقيقة فاندفع المغرر بهِ منهم وتم التعامل معهم بكل حزم.

وقال اللواء فيصل حسن في تصريح صحفي لموقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية “إن الانتصارات التي حققها الجيش في جبهة صرواح، خلال اليومين الماضيين، هي الرد الأمثل لكل المرجفين و مروجي الإشاعات ومن يصنعون انتصارات إعلامية وهمية”.

وأضاف “إن من يصنعون انتصارات إعلامية وهمية، يفضحهم ميدان المعركة وقوة أبطال الجيش اليمني”.

وثمن دور تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي كان له إسهامًا كبيرًا وفاعلاً في عملية الإسناد الجوي والمدفعي في جبهة صرواح.