الحكومة الأردنية تعفي “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة

قررت الحكومة الأردنية اليوم، إعفاء وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيّة للعام الدراسي 2017- 2018 م.

وأشار قرار لمجلس الوزراء الأردني، أنه سيتم تغطية قيمة الإعفاء من حساب أمانات الكتب المدرسيّة في الموازنة المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم الأردنية.