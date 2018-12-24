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الحكومة الأردنية تعفي “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة

الحكومة الأردنية تعفي “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة
weam.co/562826

قررت الحكومة الأردنية اليوم، إعفاء وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيّة للعام الدراسي 2017- 2018 م.
وأشار قرار لمجلس الوزراء الأردني، أنه سيتم تغطية قيمة الإعفاء من حساب أمانات الكتب المدرسيّة في الموازنة المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

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