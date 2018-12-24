نشر قرار حل “التشريعي الفلسطيني” رسميا ليصبح ساريا

الوئام - متابعات

نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، الإثنين، قرارا صدر عن المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، بخصوص حل المجلس التشريعي المُنتخَب منذ عام 2006، والذي تشكل حركة حماس غالبية أعضائه.

وتم نشر نص قرار المحكمة الدستورية على موقع الوكالة الرسمية بعد نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، الأمر الذي يعني أنه أصبح ساري المفعول، ولا يوجد في القانون الفلسطيني حق الاعتراض أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية “إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010”.

وأضاف القرار “أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ إصدار هذا القرار”.