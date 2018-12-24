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إيران تصر على زواج القاصرات

إيران تصر على زواج القاصرات
weam.co/562842
متابعات - الوئام
رفض البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، مشروع قانون بحظر زواج القاصرات دون سن الـ13 عاما.
 
ووصف أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني مشروع القانون بأنه مخالف لفتاوى المرجعيات الشيعية في إيران، وأنه نسخة من الخطط الغربية.

وقالت طيبة سياوش عضو لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الإيراني: إن اللجنة القانونية رفضت مشروع القانون، والذي تم التخطيط له بشكل كامل، بسبب اعتبارات شرعية، بحسب موقع “إرم نيوز”.
 
وأشارت إلى أن أعضاء البرلمان يمكنهم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه بغض النظر عن تقرير اللجنة القانونية والقضائية.
 

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