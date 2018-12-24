فضيحة.. أبل سربت بيانات عملاء بعد طلبات حكومية

متابعات - الوئام

كشفت شركة “أبل” الأمريكية، موافقتها على أكثر من 25 ألف طلب حكومي، للوصول إلى بيانات العملاء، وذلك خلال النصف الأول من 2018.

وذكرت تقارير أبل الخاصة بالشفافية، إنها تلقت 32 ألف و342 طلبا من حكومات دول حول العالم، للوصول إلى بيانات 163 ألفا و823 هاتف آيفون، والموافقة من جانبها على 80% من الطلبات المقدمة، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقال تقرير “أبل” إن ألمانيا من أكثر البلدان التي جاء منها طلبات للوصول إلى بيانات عملائها، إذ تلقت “أبل” منها أكثر من 42% من الطلبات من السلطات الألمانية.

ووفقا للتقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت مرتبة عالية في التقرير، من حيث طلبات الوصول إلى بيانات هواتف عملاء “أبل” في 2018، إذ بلغ عدد طلباتها 4 آلاف و572 طلبا للوصول إلى بيانات 14 ألف و911 هاتف “آيفون”.