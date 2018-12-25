الهلال الأحمر المصري: تسلم 12 طفلا لدواعش قتلوا في ليبيا

الوئام - متابعات

أعلن الهلال الأحمر المصري، مساء الاثنين، استلام 12 طفلا مصريا لدواعش قتلوا في ليبيا.

وقال بيان للهلال الأحمر المصري، إن الأطفال قدموا من مدينة مصراتة الليبية إلى القاهرة، كانوا قد فقدوا أسرهم عقب القتال المحتدم الذي شهدته مدينة سرت شرق مصراتة في ليبيا.

وذكر البيان أن هؤلاء الأطفال عثر عليهم قبل عامين في ليبيا وحظوا برعاية الهلال الأحمر الليبي حتى التوصل لعائلاتهم، ومن بينهم أطفال ينتمون لعائلات مصرية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارات الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف أنه تم من خلال قسم التقصي وإعادة الروابط العائلية بالهلال البحث والالتقاء بأقارب الأطفال، كما تم عمل عدة زيارات منزلية ودراسات للحالة الاجتماعية للتأكد من سلامة البيئة الاجتماعية التي سيعيش بها الأطفال، مضيفا أنه تم تسهيل التواصل عبر الفيديو بين العائلات والأطفال لمساعدة الأطفال على التعرف على ذويهم قبل التسليم.

وذكر الهلال الأحمر المصري أنه تم عقد جلسة لهؤلاء الأسر عن التعامل النفسي الصحيح مع الأطفال عند وصولهم وبعد وصول الأطفال تم نقلهم وذووهم إلى منازلهم، مضيفا أنه سيقوم في الفترة القادمة بعمل متابعات وزيارات دورية لهؤلاء الأطفال وذويهم للتأكد من السلامة النفسية والصحية لهم.