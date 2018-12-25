“ديلي تلجراف”: مشروع البحر الأحمر يجعل السعودية وجهة عالمية للسياحة الفاخرة

أشادت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، بالاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة التزمت بالتنوع وتعزيز مكانتها في الترفيه والرياضة والطاقة المتجددة. وأوضحت في تقرير نشر اليوم، إلى أن أكبر دليل على ذلك مشروع البحر الأحمر المقرر أن يصبح وجهة عالمية للسياحة الفاخرة.

واستشهدت باستقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفدًا من مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، برئاسة الرئيس التنفيذي جون باجانو بالرياض في 11 ديسمبر.

وتناولت بعض الأرقام عن المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير 22 جزيرة في البحر الأحمر كجزء من المشروع الذي من المتوقع أن يخلق ما يقدر بـ70 ألف فرصة عمل وأن المشروع لن يساهم بـ22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) فقط في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بل وسيلعب أيضًا دورًا رئيسيًّا في حملة التنويع الاقتصادي بالسعودية، وهو الهدف الرئيسي لبرنامج رؤية المملكة 2030، من خلال جذب نحو مليون سائح سنويًّا.

المرحلة الأولى من المشروع المقرر إكمالها في عام 2022، ستشمل مطارًا ومارينا وممتلكات سكنية ومرافق ترفيهية وما يصل إلى 3000 غرفة فندقية.