متحدث نادي الإبل: جميع الشركات التي تقوم على مناشط النادي وطنية

الوئام-متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، فوزان الماضي، أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ملتقى وطني كبير يؤكد اللحمة الوطنية وتشارك به شركات وطنية لوجستية، و اسر منتجة وهو مهرجان وطني يشهد حضورا كبيرا لأن الفعاليات متنفس كبير لأهل الرياض و للضيوف .

وفي إجابته عن سؤال “هل تم إسناد المهرجان للقطاع الخاص لتقديم الدعم اللوجستي أو إسناد بعض الأنشطة اللوجستية لشركات أجنبية ؟ أكد الماضي أن جميع المؤسسات القائمة، والتي تدعم مناشط النادي وتقدم الدعم اللوجستي هي وطنية.

يذكر أن نادي الأبل يعمل على تطوير أعماله بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها التوسع في تقديم عدد من المناشط من ضمنها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومسابقات شعرية وكذلك مزاين للإبل الأصايل ويقوم على ذلك كوادر وشركات وطنية متخصصة يسعى من خلالها نادي الإبل إلى رفع الاداء في القطاع الخاص السعودي .