يوميات مواطن بين مطرقة موقع “نون ” وسندان وزارة التجارة

الوئام-متابعات

بين مطرقة تطبيق نون للتجارة الإلكترونية وسندان وزارة التجارة و الإستثمار، كانت هذه حالة المغرد، فهد العقاب الذي أصبح متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي يعايشون قصته بشكل يومي منذ 25 نوفمبر الماضي،بعد أن كشف على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه تضرر من عرض من شركة نون للتجارة ، مما دفعه لرفع شكواه لوزارة التجارة و الاستثمار ، والتي لم تقم بدورها في إرجاع حقه على حد قوله ولم تفصل في شكواه.

مما دفعه للاستعانة بمتابعي وناشطي مواقع التواصل لنشر الأمر ربما وجد صدى ومساندا له كما يقول، وبدأ المغرد فهد العقاب نشر قصته بشكل درامي كاشفا كل يوم عن تفاصيل وتطورات قصته بين ردود موقع نون التي لم تأبه بشكواه عارضة عليه مبلغا تعويضيا لا يراه هو حلا للمشكلة وبين وزارة التجارة التي يراها مقصرة في حقه وغير حاسمة في شكواه كما يشير

وتنقل الوئام قصته كما رواها على حسابه يوما بيوم والتي جاءت هكذا:

في بداية الأمر قال “العقاب” :”عارف ما عندي متابعين كثير لكن مو مشكله بقول قصتي مع نون مع @noon_cares @noon و كلي امل في مواقع التواصل الاجتماعي

طلبت من عندهم عده منتجات و طلعت عروضهم وهميه و الغو الطلب و قالو خطا و هذا غير صحيح لانهم ارسلو لي ايميل و اشعار انه لا يفوتك العرض و طلبت كميات كبيره….يتبع

حاولت اتواصل معاهم و ما ردو علي الا مره بعدين جلسو يكذبون انهم ردو علي بالخاص و هم كذابين قدام الناس يقولون كلام مو صحيح في المنشن

الحاصل والصادم بالموضوع انه بعد خمس ايام تواصل معي شخص منهم و قالي بالحرف الواحد….يتبع

قالي بالحرف الواحد منتج بالسعر هذا مستحيل نعطيك اياه و اعمل اللي انت تبغاه كلم وزاره التجاره و اللي تبغى مالك شي عندنا بس تراك انت الخسران

قلت له كيف خسران؟ قال وزاره التجاره ما راح تلزمنا شي و راح يروح عليك كوبون مقدم من عندنا ب٢٠٠ريال!

قمت بالتواصل مع وزاره التجاره و كل اللي حصلته موظف يقولي انتظر و على الله باذن الله خير!

طيب اذا ما في جهه تساندني و ترد لي حقي اقل شي ممكن اسوي هو اني استعين فيكم بمواقع التواصل الاجتماعي و اقولكم كلمه منك او رتويت او منشن يمكن ياثر بالموضوع و تفيدني

كل اللي ابغاه انه حقي ما يضيع ما ابغى شي ثاني و باذن الله انكم تنصفوني ضد الجشع الحاصل و ضد العروض الوهميه

خامس يوم انتهى ولا اخذت حقي

سادس يوم انتهى ولا اخذت حقي

قبل دقايق اتصل احد موظفين نون و قالي بنعطيك على كل حاجه الغيناها لك ١٠٠ ريال وافق و لا ترى بتخسر لان وزاره التجاره ما تقدر تلزمنا بالدفع @SaudiMCI

ثاني مره يتصلون و كل اتصالاتهم يكلموني بثقه زايده و لا طقو لاحد خبر

وزاره التجارة ما تواصلت @SaudiMCI و نون @noon_cares @noon ما لقيت منهم الا كل عجرفه و يتكلمون بقوه عين اقبل تعويض ١٠٠ ريال و لا محا تستفيد شي من وزاره التجاره

سابع يوم

تواصلو معي وزاره التجاره @SaudiMCI مشكورين و وضحو لي ان الشركه ملزومه باللي حطته بالموقع و ان حدهم ٣ ايام بالكثير و يتخذون الاجراء مع @noon_cares @noon

شكرا مسبقا و انتظر اتصال وزاره التجاره

ثامن يوم

وزاره التجاره @SaudiMCI مشكورين احالت البلاغ ل @noon @noon_cares

و الشركه قامت بالاتصال علي ثلاث مرات لرفع التعوض من ١٠٠ ريال الى ٢٠٠ ريال لكنني ما زلت رافض و لا اريد تعويض كل ما اريده هو شراء المنتج بالسعر الذي كان معروض به

تاسع يوم

يوم هادي جدا ما كلموني @SaudiMCI و لا كلموني @noon @noon_cares و الله يكتب اللي فيه خير

عاشر يوم

اتصلو علي @SaudiMCI و قالو ان طلبك محال لشركه @noon_cares @noon و كاتبين لنا انك رافض التعويض صحيح ؟ قلت له نعم قال من حقك لان مو غلطك

و قالي راح يكلمونك بس الجماعه ساحبين

اليوم الحادي عشر

يوم هادي جدا من @SaudiMCI و @noon @noon_cares لا اتصال و لا غيره

#قصتي_مع_نون

اليوم الثاني عشر

كلموني @SaudiMCI و قالو ان @noon_cares @noon راح يتواصلون معاك لكن محد تواص

اليوم الثالث عشر يوم محبط لكن لن اتوقف

اتصلت على @SaudiMCI واخبرتهم ان الموضوع طول و قال لي الموظف آليتنا اننا نعطي الشركه مجال لو اعترضت على اعتراضك !!!!!

والمحبط اكثر ان المجال مفتوح مو مقيد طبعا @noon_cares @noon استغلو هذي الثغره و ما تواصلو معاي من ثلاثه ايام

اليوم الرابع عشر

تم التواصل من @noon_cares @noon لتسويه ماليه و رفضتها يقولون نص السعر عليك و نص علينا

و ما زالت @SaudiMCI معطيتهم فرصتهم اللي مالها حد معين !

اليوم الخامس عشر

لا تواصل لا من @noon_cares @noon و لا من @SaudiMCI التجاره و الحمدلله على كل حال ما يضيع حق باذن الله

لا تواصل لا من @noon_cares @noon و لا من @SaudiMCI و وزاره التجاره معطين الجماعه راحتهم على الاخر حمد لله على كل حال ما يضيع حق باذن الله

اليوم السابع عشر

اتصال من @SaudiMCI فقط لمجرد الاتصال ما استفدت شي و لا سالوني عن شي فقط كيف حالك و الله بخير كان اتصال غريب و مضحك

اما @noon_cares @noon فما زالو يتجاهلون العميل و لا يردون عليه و لكن انا متاكد ان الحق ما يضيع

اليوم الثامن عشر

للاسف @SaudiMCI وضعو الخيط و الابره في يد @noon_cares @noon و قررو الحلوين انهم يرجعو لي فلوسي اللي دفعتها رغم اني رافض هذا الشي

عموما يرجعو اللي ودهم ما راح اسكت و راح اعيد التواصل مره اخرى مع @SaudiMCI و متاكد باذن الله ما راح يضيع لي حق

و اعطيتهم مده يومين و هذا الثالث و لا احد حولك

اليوم الواحد و العشرين

وزاره التجاره @SaudiMCI ما زالو معطين نون فرصه

و @noon_cares @noon مو طاقين خبر لاحد بس برضو ما راح اسكت

اليوم الثاني و العشرين

@SaudiMCI ما كلموني

@noon_cares @noon ما يردون لا هنا و لا المنشن و لا الخاص و لا موقعهم و لا الايميل و لا الاتصال لكن حقي باخذه باذن الله

اليوم الثالث و العشرين

وزاره التجاره ساحبين علي و كل ما كلمتهم قالو انتظر @SaudiMCI

و نون ما زالو يكذبو على العالم يقولو تواصلنا على الخاص و هم كذابين كالعاده و لا يردو على الاتصالات @noon_cares @noon

يومين اضافيه

اليوم الرابع و العشرين

اليوم الخامس والعشرين

لا رد و لا اتصال لا من @SaudiMCI و لا من @noon_cares @noon

اليوم السادس و العشرين بعنوان ما حولك احد @SaudiMCI @noon @noon_cares

#قصتي_مع_نون

اليوم السابع و العشرين

تواصلو معي @SaudiMCI و قالو @noon_cares @noon تجاوزت الحد المسموح للرد عليك و هو ١٢٠ ساعه و هذا الشي بصالحك و راح نصعد الموقف

اليوم الثلاثين

اتصلو علي nooncares noon قالو مالك الا ٣٠٠ ريال على منتج واحد فقط و ترى وزاره التجاره ما حينفعوك و لا يقدرون يلزمونا الا بدفع ٣٠٠ ريال فقط لمنتج واحد فقط و اعمل اللي تبغاه !!!!!!!!

اليوم الواحد و الثلاثين

شله @noon @noon_cares مصممين على موقفهم و ما يردون خير شر و اللي زاد الطين بله ان @SaudiMCI كلمتهم و يقولون الشكوى لله ما راح نلتفت لبلاغك الا نخلص كل البلاغات اللي عندنا و نسوي لك جدوله و نرجع نطالب الشركه تعطيك حقك

جمهور تويتر العون و السند #قصتي_مع_نون

اليوم الواحد و الثلاثين

اتصل علي موظف من @SaudiMCI يكلمني كأني عدو و يقول اسمع بتوافق على عرض @noon @noon_cares و لا مالك شي !

قلت له كيف انت المفروض تكون سند و كلامهم افضل من كلامك قال اذا مو عاجبك شوف واحد من نون يكلمك

اليوم الواحد و الثلاثين

قلت انا اقصد عروضهم افضل من عرضك ما قصدت شي اخر بس الادمي جدا محتقن بالاخير قلت له انت ما احترمتني و انا مجبور اقفل الخط

عارفين المصيبه ؟ قفل بلاغي و وصلتني رسالة انه انتهى البلاغ و تم اتخاذ الاجراء النظامي !!

وهنا يتساءل الكثيرون من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي عن مدى حزم وزارة التجارة في مثل هذه القضايا ومدى ضرر و خطورة العروض الوهمية التي تتلاعب بعقول ومشاعر المواطنين ومدى قانونيتها مستنكرين ما جرى لهذا المواطن، متعاطفين مع هذا المواطن الذي وضع ثقته في وزارة التجارة والاستثمار وكشف عن واحدة من المشاكل التي لابد من مقاومتها دون جدوى كما يقول في صدمة منه ومن متابعيه

وتعقيبا على قصته أكد وزير التجارة أن الوزارة تكفل لفهد العقاب حقوقه مردفا : أرجو منه مراجعة الوزارة، والوزارة ستضرب بيد من حديد في موضوع العروض الوهمية.

فيما أضاف الوزير: أطلب من كل من يرصد عرضا وهميا بتبليغ الوزارة وسنتخذ الإجراءات اللازمة.