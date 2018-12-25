ألمانيا توقف التعامل مع ثاني أكبر شركة طيران إيرانية

الوئام - متابعات

تعتزم برلين بشكل جدي وقف التعامل مع خطوط طيران “ماهان إير” الإيرانية بدءا من يناير المقبل، وهو ما يعني أن الحكومة الألمانية ستفرض حظرا على ثاني أكبر شركة طيران إيرانية.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن برلين تعتزم بشدة وقف تعاملها مع “ماهان إير” التي تسير حاليا نحو 6 رحلات أسبوعية إلى وجهات في ميونيخ ودوسلدورف من قاعدتها في العاصمة الإيرانية طهران.

وتحت عنوان “ألمانيا تقصقص ريش الطاووس الإيراني” رصد تقرير لـ”المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية”، أن عددا من شركات الطيران الدولية الكبرى خاصة في بريطانيا وفرنسا ألغت عقود التسيير الجوي مع الخطوط الإيرانية كما أوقفت كل الرحلات إلى مختلف الوجهات الإيرانية منذ ذلك الحين، وعليه وبسبب الخسائر الفادحة ألغت شركة “ماهان إير”، إلى جانب شركة “إيران إير” الإيرانية للنقل الجوي، العديد من خطوط الرحلات من وإلى آسيا وأوروبا.