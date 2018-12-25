التعليقات: 0

الحوثي يعترف بمقتل 12 قياديا في غارة للتحالف

الحوثي يعترف بمقتل 12 قياديا في غارة للتحالف
weam.co/562862
الوئام - متابعات

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، بمقتل 12 من قياداتها في غارة جوية لمقاتلات التحالف، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي صنعاء.

وقال القيادي الحوثي، حزام عاصم، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن 12 من مسلحي الجماعة قتلوا بينهم شقيقة القيادي محمد عبدالله فرحان عاصم، في غارة جوية لمقاتلات التحالف على دورية عسكرية كانت تقلهم.

وأكد مصدر قبلي، في تصريحات لقناة العربية، مصرع القيادي الحوثي زايد حازب، ونزار المانعي، والمشرف صالح عبدالله عامر، والمشرف علي طواف، وعلي البهلولي، ومحمد عاصم، وهو نجل القيادي حزام عاصم، واثنين من قرية السر و4 آخرين لم يتم التعرف عليهم، في الغارة.

وأوضح أن القتلى الحوثيين كانوا في مهمة الإشراف على تعزيزات لجبهة صرواح واستدعتهم الميليشيا لهذه المهمة من جبهة نهم.

وتكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولات انتحارية نفذتها لتحقيق اختراق ميداني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، غير ان قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي افشلت كل محاولاتها وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة، بحسب تصريح الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي.

وأوضح مجلي، أن قوات الجيش الوطني تسيطر على 80 % من مساحة مديرية صرواح الجغرافية (اخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي في مأرب شرق صنعاء).

روابط ذات صلة

سفير المملكة لدى اليمن: الدور العسكري السعودي الدافع وراء رغبة ميليشيا الحوثي في التفاوض

سفير المملكة لدى اليمن: الدور العسكري السعودي الدافع وراء رغبة ميليشيا الحوثي في التفاوض

مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب

مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب

كبير مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق “وقف إطلاق النار بالحديدة” يصل إلى صنعاء

كبير مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق “وقف إطلاق النار بالحديدة” يصل إلى صنعاء

الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية

الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>