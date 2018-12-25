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ارتفاع درجات الحرارة بشمال وغرب المملكة

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف
weam.co/562863
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاعًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة مع رياح جنوبية معتدلة وسماء غائمة جزئيًا على شمال وغرب ووسط المملكة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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