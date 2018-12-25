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لأسباب تتعلق بحماية البيانات

للحفاظ على خصوصيتك.. احذف تسجيلات المساعد الصوتي بانتظام

للحفاظ على خصوصيتك.. احذف تسجيلات المساعد الصوتي بانتظام
weam.co/562874
الرياض- الوئام:

أوردت مجلة “بي سي فيلت” أنه عند استخدام أنظمة المساعد الصوتي، مثل أمازون أليكسا أو غوغل آسيستنت، يتم تخزين الكثير من البيانات الشخصية، منها كل الأوامر الصوتية، التي يتم إعطائها للمساعد، لذا يتعين على المستخدم حذف التسجيلات بانتظام لأسباب تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.

وأوضحت مجلة الحاسوب الألمانية أنه يمكن القيام بذلك مع المساعد “أليكسا” عبر المسار التالي: (Settings/History/Delete Voice Recordings) في حين يمكن القيام بذلك مع المساعد “آسيستنت” عبر المسار التالي:
(Activity controls/Data & personalization/Voice & Audio Activity)

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