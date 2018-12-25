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نزولا من أعلى سعر في 2018

النفط يتخلى عن جميع مكاسب العام ويتراجع بنحو 40%

النفط يتخلى عن جميع مكاسب العام ويتراجع بنحو 40%
weam.co/562890
الوئام - متابعات

أنهى النفط تعاملاته، في أخر يوم تداول قبل عطلة أعياد الميلاد، اليوم، على تراجع بنسبة تجاوزت 6%، ليسجل بذلك تراجعا حادا، ويمحو مكاسب عام 2018 كاملة، حيث جاء هذا التراجع في ظل تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2%، في التسوية، لتصل إلى 50.47 دولار للبرميل، وليسجل برنت انخفاضا كبيرا بنحو 42% من أعلى سعر وصل إليه هذا العام في أكتوبر، حيث سجل خام القياس العالمي أعلى سعر له عند 86.74 دولارا للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 6.7%، أي بانخفاض قدره 3.06 دولار، ليسجل عند التسوية 42.53 دولار للبرميل، وليكون بذلك قد تراجع بـ 44% من أعلى سعر وصل إليه في أكتوبر هذا العام.

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