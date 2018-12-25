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حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد

رئيس ايران يكشف نفاد مدخرات بلاده من العملات الأجنبية

رئيس ايران يكشف نفاد مدخرات بلاده من العملات الأجنبية
weam.co/562891
طهران- الوئام:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن مدخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، وأضاف أن حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد.

وجاء تصريح الرئيس الإيراني في كلمة أمام البرلمان الإيراني، استعرض فيها مشروع الميزانية للعام الفارسي الذي يبدأ في 21 مارس 2019.

وأكد روحاني وفق موقع “روسيا اليوم” أن الميزانية الجديدة تتناسب مع العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على طهران.

وأضاف أن العقوبات أثرت عملياً ونفسياً على سوق العملات في إيران، وساهمت في تدهور العملة الوطنية.

وكشف الرئيس الإيراني خفض “ميزانية وزارة الدفاع، والجيش والحرس الثوري، والباسيج إلى النصف مقارنةً مع العام الماضي، وخفض حصة صندوق التنمية الوطني من إيرادات صادرات النفط بـ 13%”.

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