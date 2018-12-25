«لواء الاستيطان» مشروع إسرائيلي جديد

القدس المحتلة - الوئام:

تناقش لجنة القانون والدستور البرلمانية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يسمى “لواء الاستيطان” المقترح لتنظيم أنشطة لواء الاستيطان سوف يمنحه صلاحيات في القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة (C) بالضفة الغربية.

ويتناول اقتراح القانون منح صلاحيات للواء في “المستوطنات الريفية” و “الأراضي” في الضفة الغربية، ولا يستثني البلدات الفلسطينية.

ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست، بتسلئيل سموطريتش، “البيت اليهودي”، إلى إجبار المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة في يهودا والسامرة، على تخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح للواء بإدارتها وتسجيل الحقوق عليها.

وتوضح وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح الصلاحيات للواء، أيضاً، في البلدات الريفية الفلسطينية في هذه المناطق.

ودعا الفريق أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية في أيدي اللواء.

ويعمل لواء الاستيطان، منذ عشرات السنين، كجناح تنفيذي للحكومة لإنشاء المستوطنات وتطويرها.