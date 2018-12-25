مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم على طريق الجوف – هروب

جازان - الوئام - عبد الله العازمي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم على طريق الجوف – هروب، فيما أصيب 3 أشخاص بحادثة أخرى على الطريق الدولي.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، أمس الاثنين بلاغا عن حادث تصادم على طريق الجوف – هروب، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين وجدت ٤ حالات منهم اثنان متوفيان في الموقع قبل وصول الفرقتين.

فيما جرى التعامل مع الحالتين المصابتين، أحدهما أصيب بأزمة تنفسية، وتلقى علاجا في الموقع، قبل نقله إلى المستشفى، الآخر لديه إصابه متوسطة، قدم له المسعفون الخدمة الإسعافية، وجرى نقلهما إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

فيما أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم على الطريق الدولي بالقرب من مفرق منشبه، إذ تلقت غرفة العمليات، فجر اليوم، بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الدولي، وانتقلت فرق الإسعاف إلى الموقع، ووجدت 3 حالات مصابة، أحدهم إصابته حرجة، وحالتين إصابتهما متوسطة، تم تقديم الخدمة الاسعافيه للمصابين ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.