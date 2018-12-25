“الشورى” يطالب “هدف” بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة

الوئام - متابعات

طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مشددا على أهمية تطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي.

ونبه المجلس، على صندوق تنمية الموارد البشرية بتضمن تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، وكذلك بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق وبما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.

موجها بضرورة تضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة.

وفي إطار جلسة مجلس الشورى، التي عقدت اليوم، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له.

كما أعلن موافقته على مذكرتي تفاهم بين المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إحداهما في مجال الخدمات والأسواق المالية، والأخرى في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.