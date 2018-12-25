الرائد أمام التعاون.. من يحسم الفوز في ديربي القصيم

الوئام - متابعات

يحل فريق التعاون، الليلة، ضيفا على نظيره فريق الرائد، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

“ديربي القصيم” أحد كلاسيكيات الكرة السعودية، التي ينتظرها الجماهير، حيث تتميز مباريات الرائد والتعاون بمذاق خاص ومتابعة جماهيرية، يفرضها الصراع التاريخي بين الجارين.

يسعى التعاون للعودة إلى المركز الثالث على حساب جاره وغريمه التقليدي، فيما ينشد الرائد بدوره استغلال الغيابات التي تضرب صفوف التعاون، والمتمثلة في البرازيلي ساندرو مانويل قائد خط المنتصف وظهير الجنب إبراهيم الزبيدي، لخطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويدخل الرائد صاحب الضيافة هذه المواجهة بمعنويات عالية بعدما حقق انتصارا ثمينا في الجولة الماضية على ضيفه الحزم قاده للمركز الـ12 بـ15 نقطة، فيما توقف قطار انتصارات التعاون عند محطة القادسية، وتلقى الفريق الأصفر خسارة أعادته للمركز الرابع وتوقف رصيده عند 24 نقطة.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، وخاض كل منهما 13 مباراة.

والتقى الفريقان 16 مرة في دوري المحترفين، فاز التعاون في 5 مرات والرائد في 4، بينما حضر التعادل في 7 مواجهات، وانتهت آخر مواجهتين بين الفريقين بدوري المحترفين، بنتيجة واحدة، هي التعادل الإيجابي 2 ـ 2.